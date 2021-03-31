Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: İstanbul, İzmir ve Ankara için bu yıl suyla ilgili problem yok

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor. Ankara için de önemli bir problem yok. Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında." dedi.