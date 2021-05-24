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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarım işçilerimizin kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarım işçilerimizin kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var." dedi.

Bakan Pakdemirli, "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, buğday hasadına katılmak için geldiği Hatay Amik Ovası’nda açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) alımlara başladıktan sonra hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden, ürünü üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir. Burada da ifade etmek isterim ki TMO hiçbir kar amacı gütmeden başa baş fiyatlarla hasat sonu fiyatını yakın zamanda açıklıyor olacaktır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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