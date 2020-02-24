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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tüm zararlar karşılanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan deprem nedeniyle Başkale'de meydana gelen zararların karşılanacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tüm zararlar karşılanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan deprem nedeniyle Başkale'nin Özpınar Mahallesi'nde hayatını kaybeden 8 kişi için kurulan taziye çadırında acılı aileleri ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa dileyen Pakdemirli, devletin şefkatli kollarıyla milletinin yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu sabah Van'a geldiğini belirten Pakdemirli, yaraları hep birlikte saracaklarını ifade etti.

Depremden en çok etkilenen Özpınar Mahallesi'nde 8 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Toplam kaybımız 9. 66 yaralımız var ama şükür ki hastanelerden çoğu taburcu oldu, 32 yaralımız kaldı. Rabb'imden vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. 5 köyümüz etkilenmiş, en çok Özpınar ama Kaşkol, Güvendik, Gelenler, Böğrüpek köylerimiz de var. Dün ilk saatlerden itibaren hasar tespitlerine başladık. Burada en önemli olan şey canlarımızı kaybettik. Diğer taraftan da yaraların hızlı bir şekilde sarılması için çalışmalarımızı başlattık. 233 ahırımız yıkıldı. Yıkılan evlerimizin dışında onlar da bizim ekmek paramız. Küçükbaş 3 bin 329 telef gözüküyor. Büyükbaş 72 telefimiz var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm bu zararlar karşılanacak. Gerek Bakanlığımızla alakalı gerek Çevre Şehircilik Bakanlığı, devlet tüm kurumlarıyla burada. Ne gerekiyorsa yapılacak bundan kimsenin şüphesi olmasın."

İlk etapta Başkale'ye 200 küçükbaş getirdiklerini, cenazelerin toprağa verilmesinin ardından dağıtılacağını dile getiren Bakan Pakdemirli, hızlı bir şekilde telef olan hayvanların yerine diğer illerden de sevkiyatların başladığını aktardı.

Çiftçilerin, köylülerin, besicilerin hayatını sürdürebilmesini sağlamak maksadıyla bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayan Pakdemirli, "Bölgeye yonca, 2 kamyon saman sevkiyatı yaptık. Bu sevkiyatlar devam edecek. 108 ahır çadır bölgeye sevk ettik. 200 tane daha çadırımız bölgeye sevk ediliyor. Hayvanlarımızın da itlafı ve imhası konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Depremin yaralarını hep birlikte sarıyor olacağız." diye konuştu.

Pakdemirli, taziye ziyaretinin ardından depremzedeler için çadırların kurulduğu alanda incelemelerde bulundu.

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