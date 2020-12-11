Tarım ve Orman Bakanlığı atık suları tekrar kullanıma sunacak proje geliştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi" ile yılda 5,7 milyar metreküp arıtılmış su, tarım, peyzaj, sanayi gibi birçok çevresel konularda değerlendirilecek.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, iklim değişikliğinin artan olumsuz etkileri ve Türkiye'nin ekonomik büyüme hızıyla paralel olarak su talebi de artıyor.

Bakanlık tarafından, Türkiye genelinde kentsel atık su arıtma tesislerinden çıkan ve tarımdan dönen suların gerekli ilave arıtma süreçlerinden geçirilerek tekrar tarımda veya sanayi ile çevresel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanım potansiyelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Bakanlıkça hazırlanan ve geçen yıl sonunda tamamlanan "Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi" ile 25 havza için Yeniden Kullanılabilir Su Potansiyeli Raporu, Karakterizasyon Raporu ve Ön Fizibilite Raporları hazırlandı. Ayrıca yeniden kullanım rehber dokümanı hazırlanarak 3 pilot ilin atık su arıtma tesisinde geri kazanım uygulama projeleri tamamlandı.

28,9 milyar lira yatırım yapılması gerekiyor

Yapılan maliyet çalışmaları sonucunda, belirlenen yeniden kullanım önerilerinin hayata geçirilebilmesi için 28,9 milyar lira yatırım yapılması gerektiği belirlendi. Yapılacak yatırımların işletme maliyeti ise yılda 1,3 milyar lira olarak hesaplandı. Bu yatırımlar sonucunda yılda 5,7 milyar metreküp suyun yeniden kullanım imkanı oluşturulacak.

Tüm kullanılmış su kaynaklarının değerlendirilmesiyle yılda, 3,3 milyar metreküp suyun tarımsal sulama, 49 milyon metreküp suyun peyzaj sulamada, 378 milyon metreküp suyun sanayide, 2 milyar metreküp suyun çevresel kullanımda, 57 milyon metreküp suyun yeraltı su kaynaklarının beslenmesinde ve 34 milyon metreküp suyun ise içme suyu olarak dolaylı kullanımda değerlendirilmesi hedefleniyor.

Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi’nin devamı niteliğinde, 2021 yılında bir Avrupa Birliği (AB) projesi başlatılması planlanıyor. Projede, yeniden kullanım master planı ve 10 pilot il için uygulama projeleri ve AB fonları ile hayata geçirilebilmeleri için ihale dokümanları hazırlanacak.

Tarımdan dönen suların yeniden kullanımını sağlamak maksadıyla perdeli yapay sulak alanların verimliliğinin inceleneceği "Sulamadan Dönen Suların İyileştirilmesi için Perdeli Yapay Sulak Alan Pilot Projesi"nin de ihale süreci devam ediyor.

Su kayıplarının azaltılması çalışmaları

Bu yıl Türkiye genelinde yüzde 37 seviyesinde olan içme suyu şebekelerindeki su kaybı, büyükşehir ve il belediyelerinde 2023'e kadar yüzde 30, 2028'e kadar ise yüzde 25 düzeyine, diğer belediyelerde 2023'e kadar yüzde 35, 2028'e kadar yüzde 30, 2033 yılına kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine indirilecek.

Şebekelerdeki su kayıplarının azaltılması için belediyelere yönelik eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerine devam ediliyor.