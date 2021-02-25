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Tarım ve Orman Bakanlığı bireysel sulama sistemi yatırımlarına destek verecek

Üreticilerin tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemleri yatırımlarına, hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50'si kadar destek verilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı bireysel sulama sistemi yatırımlarına destek verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını ve kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bu kapsamda, tarla içi damla, mikro yağmurlama, yüzey altı damla sulama ile yağmurlama sulama, lineer veya center pivot sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama sistemlerinin kurulmasına yönelik yatırımlar desteklenecek.

Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla belirtilen yatırım konularında başvuru yapılabilecek.

Şartları uyan tarımsal şirketler, kooperatifler ve birlikler de başvurabilecek
Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş işletmeler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartıyla tüzel kişilik olarak başvuruda bulunabilecek.

Sulama, tarımsal kalkınma ve tarım kredi kooperatifleri ile sulama birlikleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilecek.

Yatırımda mal alım tutarının yüzde 50'si desteklenecek
Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek.

Hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon lirayı geçemeyecek.

Başvuru sahipleri, müracaatlarının kabulü halinde hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50'si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV'nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacak.

Başvurular, bu yıl için 1 Mart'tan başlayarak 30 gün içinde, diğer uygulama yıllarında ise 1 Ocak'tan başlayarak 60 gün içinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine teslim edilerek yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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