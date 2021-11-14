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Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt dışı etil alkol satışına önlem aldı

Tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün tüketiciyi cezbeden ve alkollü içki izlenimi veren cam ambalajları, 5 litrelik siyah mat plastik ambalaja dönüştürüldü ve alkollü içki ambalajlarına benzerlikleri ortadan kaldırıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt dışı etil alkol satışına önlem aldı

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, hastane ve eczane gibi sağlık kuruluşlarının sadece kendi kullanımları için ihtiyaç duydukları miktarda bulundurulabildikleri tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün, tüketiciyi cezbeden ve alkollü içki izlenimi veren cam ambalajlarda, kayıt dışı ve arz amacı dışında piyasaya sunulması sorununun giderilmesi amaçlandı.

Tıbbi kullanım amaçlı ürünlerin "içilebilir olmamaları" ve son tüketiciye içilebilir ürünler gibi pazarlanmasının güvenilir olmamasından dolayı, tüketicide farkındalık oluşturulması için, ürünün cam ambalajı 5 litrelik siyah mat plastik ambalaja dönüştürüldü. Böylece ürünün alkollü içkiye benzerliğinin ortadan kaldırılması hedeflendi.

Tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün tüketiciye yasa dışı satışını engellemek amacıyla satış kanallarına sınırlama getirildi ve kullanım amacına da uygun olarak sadece Sağlık Bakanlığından ruhsat almış ecza depoları aracılığıyla son tüketici olan hastane ve eczane gibi sağlık kuruluşlarına ulaştırılması planlandı.

Kamu spotu hazırlandı
Öte yandan, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde yoğun bir ekip çalışması yürütüldü.

Etil alkolün gıda amaçlı perakende olarak satılamayacağına, yasa dışı yollarla temin edilen etil alkolün tüketiminin güvenilir olmadığına ve sağlık sorunları yaratabileceğine yönelik bir kamu spotu hazırlanırken, söz konusu kamu spotu Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) tarafından öncelikli yayın statüsünde onaylandı.

Bu ürünlerin güvenilir olmamasından dolayı vatandaşların sağlık problemleriyle karşılaşmasını engellemek amacıyla, piyasa kontrol ve denetimlerine yönelik düzenleme yapıldı. Bu kapsamda 81 tarım ve orman il müdürlüğünce yaklaşık 7 bin 200 kontrol görevlisi aracılığıyla denetimler sıklaştırılacak.

Bakanlık, vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünlerin kaçak yollarla satışının engellenmesi için çalışmaya devam edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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