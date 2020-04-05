  • BIST 89.553
  • Altın 349,883
  • Dolar 6,7005
  • Euro 7,2349
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 15 °C
»

Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanların ihmal edilmemesi, aç ve susuz bırakılmaması amacıyla gerekli tüm önemleri alacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığıdan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı büyük bir titizlikle birçok tedbiri hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanlığı, sokak hayvanları için de düğmeye bastı.

Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne bağlı 15 bölge, 81 il müdürlüğü ve 159 şeflik vasıtasıyla hayvanların herhangi bir sebeple ihmal edilmemesi, aç ve susuz bırakılmaması için bütün önlemler alınacak, gerekli denetimler titiz şekilde sağlanacak.

İllerde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde hayvanların barınmasından beslenmesine her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için DKMP taşra teşkilatı gerekli koordinasyonu ve kontrolü yapacak.

Ayrıca il şube müdürlükleri hayvanlarını besleyemeyen, bakımını yapamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara da talep etmesi halinde gerekli yardımı sağlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık05 Nisan 2020 Pazar 10:46
  • Terör örgütü PKK’dan Diyarbakır Annelerine karşı propaganda05 Nisan 2020 Pazar 10:32
  • Nostaljik tramvay 'son' seferlerini yapıyor05 Nisan 2020 Pazar 10:17
  • 6 Nisan'dan itibaren Metro seferleri  21.00'e kadar yapılacak05 Nisan 2020 Pazar 10:15
  • Sağlık çalışanının oturduğu apartmana asılan yazıya tepki05 Nisan 2020 Pazar 10:12
  • Çektiği video ile sosyal medyayı karıştırdı05 Nisan 2020 Pazar 09:51
  • 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar açıklandı05 Nisan 2020 Pazar 09:35
  • Bakan Çavuşoğlu, 'solunum cihazı' iddialarını yalanladı05 Nisan 2020 Pazar 09:30
  • Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı05 Nisan 2020 Pazar 09:28
  • Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 786'ya ulaştı05 Nisan 2020 Pazar 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti