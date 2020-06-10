  • BIST 110.383
  • Altın 376,406
  • Dolar 6,7895
  • Euro 7,7160
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Tarım ve Orman Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığınca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "çiftçilerin yeterince desteklenmediği" yönündeki iddialarının gerçeklik taşımadığı belirtilerek, tarımsal desteklerde 2020'de yaklaşık 22 milyar lirayla rekora imza atıldığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun , partisinin TBMM Grup Toplantısında, "çiftçilerin yeterince desteklenmediği, borçlarını ödeyemediği ve kredi borçlarının ertelenmediği" yönünde asılsız iddialarda bulunduğu, bu nedenle gerçek verilere dayalı bilgilendirmelere yer verildiği kaydedildi.

Bu çerçevede, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının hiçbir gerçeklik taşımadığının altı çizilen açıklamada, sadece 2020'de verilen tarımsal desteklerdeki tarihi rekorun, 2002'den bu yana izlenen yapıcı politikanın bir sonucu olduğu vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere verdiği destekte 2002'ye göre 8 kat artış sağlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarımsal desteklerde 2020'de, geçen yıla göre yüzde 36,7 artışla yaklaşık 22 milyar lira ile tarihi bir rekora imza atıldı. Bakanlığın 2020 bütçesinin yüzde 54,5'i de tarımsal desteklere ayrıldı. Son 18 yılda, pek çok yeni ve etkin destekleme politikaları geliştiren Tarım ve Orman Bakanlığı ilk kez bu dönemde, 'Dane Zeytin Desteği' gibi, üreticileri birçok yeni destekle tanıştırdı. 2019'da, 12 yeni destek ve 32 destek birim fiyatında da artış sağlanarak, çiftçimizin yanında ve üretici dostu olduğumuz ortaya konuldu."

Tarım orman sektörünün, 2018'i yüzde 1,9'luk, 2019'u da yüzde 3,3'lük büyümeyle tamamladığı hatırlatılan açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sektör 2020 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 3 büyüdü. Son 18 yıldaki ortalama büyümesi ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. Hollanda, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkesini geride bırakan ülkemiz, 48,5 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa'da lider ülke oldu. Tarım orman sektörü, 2018 yılında GSYH'ye yüzde 6,2'lik, 2019 yılında yüzde 6,4 ve 2020 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2,8'lik bir katkı yaparak ülke ekonomisine de güçlü bir destek sağladı. Yine 2002 yılında tarımsal hasılamız 37 milyar lira iken, 7,5 kat artarak 2019 yılında 275 milyar liraya yükseldi."

Tarım sektörüne 2003-2020 yıllarında toplamda reel olarak 310 milyar liralık destekleme yapıldığı ve 196 ülkeye, 1690 tarımsal ürün ihraç edildiği belirtilen açıklamada, 18 milyar dolar tarımsal ihracat ve 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası sağlandığı aktarıldı.

Pandemi sürecinde çiftçi borçları faizsiz ertelendi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çiftçilerin, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan hazine destekli kredi geri ödemelerinin faizsiz 6 ay ertelendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"22 milyar lira desteklemenin 13 milyar liralık ödemesi üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Böylece ilk 5 ayda desteklerin yüzde 60'ı ödenmiş oldu. Ayrıca 2019 yılında açıklanan alım fiyatlarıyla da her daim çiftçimizin yanında olduğumuzu ispat ettik.

2020 yılı üretim dönemi için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sert ekmeklik buğday alım fiyatı, ton başına 1350 liradan 1650 liraya, arpa alım fiyatı ton başına 1100 liradan 1275 liraya çıkarıldı. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ton başına bakliyat alım fiyatları da kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirlendi. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 lira olarak açıklandı."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eğitimlerini tamamlayan 53 Türk mühendis Akkuyu NGS'de işe başladı10 Haziran 2020 Çarşamba 16:13
  • İngiltere için korkutan uyarı10 Haziran 2020 Çarşamba 16:03
  • İdlib'de gerçekleştirilen 16'ncı Türk-Rus devriyesinde bir ilk10 Haziran 2020 Çarşamba 16:02
  • Diyarbakır annelerinden Elhaman: Oğlum gel devletimize sığın10 Haziran 2020 Çarşamba 15:56
  • Çevrimli köyünde terör saldırısında 30 yıl önce katledilen 27 kişi anıldı10 Haziran 2020 Çarşamba 15:50
  • Tarım ve Orman Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt10 Haziran 2020 Çarşamba 15:47
  • MSB: İdlib'de 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi10 Haziran 2020 Çarşamba 15:06
  • Açık alanlarda yapılacak konserlerde alınması gereken önlemler belirlendi10 Haziran 2020 Çarşamba 15:05
  • Bakan Dönmez'den, ortam dezenfeksiyonu için borlu yeni ürün müjdesi10 Haziran 2020 Çarşamba 14:46
  • Bilim Kurulu toplanıyor, Bakan Koca açıklama yapacak10 Haziran 2020 Çarşamba 14:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti