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Tarım ve Orman Bakanlığından 'kurban rehberi'

Kurbanlık sevklerinde, alımı ve satımı ile kesiminde dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin rehber güncellendi.
Tarım ve Orman Bakanlığından 'kurban rehberi'

Tarım ve Orman Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacaklara yol gösterecek "kurban rehberi"ni yayımladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, güncellenen rehber, hayvanların sevklerinde, alımı ve satımı ile kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ile "HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulaması hakkında vatandaşların bilgilendirilmesini içeriyor.

Sağlıklı hayvanların belirgin görünüşleri, kurbanlıkların özellikleri ve yaş tayini için bilgiler yer alan rehbere göre, kurban edilebilmesi için koyun ve keçinin bir, sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Altı ayını tamamlayan koyun da bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebiliyor.

Kurbanlık seçiminde dikkat edilecek konuların altı çizilen rehberde, sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına bakılmasının önemi vurgulandı. Rehberde, şu önerilerde bulunuldu:

"Çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalı. Hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı. Yüksek ateş, salyası ve gözde akıntısı olmamalı. Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olmamalı. Öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı. Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı. Yara, şişlik ve ödemi olmamalı. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmeli."

Rehberde kurbanlık kesimi, deri yüzme ve tuzlama, karkas parçalama, iç organların çıkarılması ve sonrasında tüketmeden önce etlerin dinlendirilmesi ve saklanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi yer alıyor.

Kurbanlıkların, onay belgeli ve belirlenmiş yerlerde kesilmesi gerektiği belirtilen rehberde, cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık kesimi yapılmaması istendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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