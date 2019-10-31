Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'su' uyarısı

Türkiye'nin su potansiyeli hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, 'su kıtlığı' konusunda da uyardı

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce Ağustos 2017'de başlatılan Seyhan ve Ceyhan havzaları kuraklık yönetim planlarının hazırlanması projesinin kapanışı dolayısıyla Adana'da bir otelde düzenlenen toplantıda, dünyada kullanılabilir su kaynaklarının hızla azaldığını belirtti.

"SU KITLIĞI YAŞAYAN ÜLKE OLACAĞIZ"

Türkiye'nin su potansiyeline değinen Dikmen, şunları söyledi: "Ülkemizde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı bin 365 metreküptür. Nüfus artışı ve sanayileşme hızı göz önüne alındığında 2040 yılında bu miktarın bin 120 metreküplere kadar düşeceği öngörülmektedir. Bu verilere göre, ülkemiz günümüz itibarıyla su fakiri olmamasına rağmen su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altında bir ülkedir. Hatta yapılan birçok araştırmaya göre, yakın bir gelecekte su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemeldir."

"12 HAVZADA DA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Dikmen, dünyanın yarı kurak bölgesinde bulunan Türkiye'de, bölgelere göre yağışın farklılık gösterdiğini belirtti.

İklim değişikliği sonucunda oldukça artan ve suyla iki zıt uçta yer alan taşkın ve kuraklıkla ilgili havzalar ölçeğinde önemli planlamar yaptıklarını bildiren Dikmen, "Taşkın riskinin etkin yönetilebilmesi için konuyu havza bazında bütüncül yaklaşımla ele almaya başladık. Bu kapsamda taşkın yönetim planlarının hazırlanması projelerine 2013'te başlandı. 11 havzada taşkın yönetim planı tamamlandı. 12 havzada da çalışmalarımız devam ediyor. Tüm havzalarımız için taşkın yönetim planlarının 2021'e kadar tamamlanması hedefleniyor." diye konuştu.