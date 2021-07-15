  • BIST 1.367,250
  • Altın 505,24
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,1250
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Tarıma dayalı yatırımların fiziki olarak tamamlanma süresi 2 ay uzatıldı

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında tarıma dayalı yatırımların fiziki olarak tamamlanma süresi 16 Eylül tarihine kadar uzatıldı.
Tarıma dayalı yatırımların fiziki olarak tamamlanma süresi 2 ay uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğ kapsamında desteklenecek yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanması için belirlenen son tarih 2 ay uzatılarak 16 Eylül 2021 olarak belirlendi. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak bitirilemeyen projeler, yatırımcıların talebi ve Bakanlığa bağlı il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynaklarıyla ve 60 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak.

Söz konusu tarihte fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise başvurulması halinde 60 günü aşmamak üzere süre verilebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Puro ve sigarillo gibi ürünlerin ÖTV oranlarında düzenleme yapıldı15 Temmuz 2021 Perşembe 09:29
  • FETÖ'nün darbe girişimi Türkiye ekonomisini de hedef aldı14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:25
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:24
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:04
  • 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün hesaplarda14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:17
  • Türkiye'de narenciye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:21
  • İkinci el otoda Alman ve Fransız markaları tercih ediliyor14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:39
  • Sakarya'dan yılın ilk yarısında 2,6 milyar dolarlık ihracat14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:13
  • TİM Başkanı Gülle: 15 Temmuz’dan bu yana ihracat yüzde 33 arttı14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:11
  • TİM Başkanı Gülle: 15 Temmuz’dan bu yana ihracat yüzde 33 arttı14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti