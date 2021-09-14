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Tarımda gelecek yıl sulama ve altyapı yatırımlarına hız verilecek

Gelecek 3 yıla ilişkin yatırım programı hazırlıkları başlarken, tarımda 2022 yılının önceliği sulama yatırımlarında olacak.
Tarımda gelecek yıl sulama ve altyapı yatırımlarına hız verilecek

2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nden derlediği bilgiye göre, 2022 yılı başta olmak üzere gelecek 3 yılın kamu yatırım tahsislerinde yol haritası belirlendi. Bu kapsamda, kamu-özel iş birliği modeliyle yürütülenler dahil, beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik, enerji ve eğitim gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayisine öncelik verilecek.

Tarımda gelecek yılın önceliği, sulama yatırımlarının tamamlanması olacak. Sulama sahası 1000 hektardan büyük tüm tesisler bağımsız değerlendirilmek üzere "müstakil proje" olarak yatırım programına teklif edilecek.

Sulama, taşkın koruma, bitirilecek baraj gibi büyük su işi projelerine dair yıllık fiziki hedefler "proje" bazında, bitirilecek gölet dahil küçük su işi projelerine dair yıllık fiziki hedefler ise "faaliyet" bazında belirlenecek. Her iki fiziki hedef seti, ödenek teklif tavanları doğrultusunda belirlenerek yatırım teklifleriyle gönderilecek.

Tarım ve bitkisel üretim sektöründe de arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinde, daha önce ihalesi yapılan işlerin tamamlanması ve mevzuat gereği olanlar hariç, yeni işler öncelikle sulama yatırımlarıyla ele alınacak.

Tarım ve hayvancılık sektöründe ise teklif edilecek projelerde, cari transfer niteliğindeki yeni hayvancılık işletmesi kurulması veya yetiştiricilere hayvan dağıtımına ilişkin uygulamalar, yatırım programı kapsamı dışında değerlendirilecek.

"Afet hazırlığı" vurgusu
2022-2024 dönemi yatırım tavanları çerçevesinde yapılacak proje bazındaki ödenek tekliflerinde, sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra afet risklerinin azaltılması, bunlara hazırlık ile afet hasarlarının telafisine yönelik projelere de ağırlık verilecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Yatırım Programı'nda yer alan büyük su işi projelerinden, depolaması tamamlanmış veya depolamasız su iletim tesisleri inşaatı bitmiş veya devam eden cazibeyle (su kotunun sulanacak araziden yüksek olduğu yerlerde suyun potansiyel enerjisiyle iletilen sistem) sulama yapılacak projeler öncelikli olacak.

Tarım ve hayvancılık sektöründe ise üretimin artırılmasına hizmet edecek altyapı ve araştırma projeleri yatırımlarda öncelikli kabul edilecek.

Ayrıca balıkçı barınakları projelerinde, Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi çalışmasında ortaya konulan ihtiyaç tespitleri ve takvimlendirme dikkate alınarak projeler ve idame yatırımları öncelik sırasına konulacak.

Avcı ve yetiştiricilerin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üstyapısı bulunmayan veya tamamlanmamış barınaklara ilişkin etüt proje çalışmaları yapılarak bunlara öncelik verilecek ve çalışmaların neticesine göre balıkçı barınakları üstyapı yatırımları değerlendirilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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