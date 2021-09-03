  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2850
  • Euro 9,8150
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 17 °C
»

Tarımın kalbi Gölbaşı’nda atacak

 Tarım Sektörü 16-19 Eylül’de AGROTEC 2021 24. Uluslararası Tarım Fuarı’nda buluşacak. Tarım fuarına ev sahipliği yapacak olan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Fuar vesilesiyle 60 bin kişinin Gölbaşı’na gelmesini hedefliyoruz” dedi.
Tarımın kalbi Gölbaşı’nda atacak

 Balkanlardan Türki Cumhuriyetlere uzanan, bölgenin en büyük buluşma noktası AGROTEC 2021 24. Uluslararası Tarım Fuarı için geri sayım başladı. 16 Eylül’de kapılarını ziyaretçilerine açacak olan organizasyon yerli ve yabancı pek çok katılımcıyı bir araya getirecek. 16-19 Eylül tarihleri arasında Gölbaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gölbaşı Oğulbey Fuar Alanı’nda organizasyonun gerçekleşeceğini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Fuar vesilesiyle 60 bin kişinin Gölbaşı’na gelmesini hedefliyoruz. Bu da Ankara’mız ve Gölbaşı’mızın ekonomisine katkı demek. Gelen turistlerin Gölbaşı’mızın güzelliklerini görmeleri ve Ankara’yı turizm cenneti yapma yolundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

1630587436_b00y6580.jpg

Gölbaşı Oğulbey Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek olan fuarda; Tarım Makineleri, Traktör ve Ekipmanları, İş Makineleri, Ürün Depolama Makineleri, Sulama Ekipmanları, Tarım İlaçları, Gübre, Organik Tarım, Sera, Sebze ve Meyve Fidancılığı, Hayvancılık, Drenaj Teknolojileri, Peyzaj ve Tarıma dair tüm ürünler yerlerini alacak. Bünyesinde hayvancılık ve yem endüstrisi ile tohum ve fidancılığı da bulunduran AGROTEC 2021’in açılış töreni 16 Eylül 2021 Perşembe günü saat 13.00’de T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Belediye Başkanları, Büyükelçiler, yerli ve yabancı birçok siyasi ismin katılımı ile gerçekleşecek. 

unnamed-034.jpg

Tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm imalatçıları, sektöre ait kurum, kuruluş ve işletmeleri çiftçilerle bir araya getirme amacı taşıyan AGROTEC Tarım Fuarı, imalatçıların en son sistem ve teknoloji ile ürettikleri makine ve ürünlerini ziyaretçi ile buluşturacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye 1'incisi oldu03 Eylül 2021 Cuma 03:15
  • Karatenin yıldızları Demirel'i ziyaret etti03 Eylül 2021 Cuma 02:00
  • Yeni tabelaları Başkentliler seçti  03 Eylül 2021 Cuma 01:45
  • 19 yeni otobüs yollarda03 Eylül 2021 Cuma 01:30
  • Yabancı öğrenciler eko çiftlikte03 Eylül 2021 Cuma 01:25
  • Nostaljik kıyafetlerle 'tarihi' denetim03 Eylül 2021 Cuma 01:15
  • Fotoğraf sergisi başkentlilerle buluştu03 Eylül 2021 Cuma 00:30
  • Keçiören Belediyesinden sıfır atık için yeni atılım03 Eylül 2021 Cuma 00:15
  • Okullar dezenfekte ediliyor03 Eylül 2021 Cuma 00:10
  • Ankara'nın en büyük kampüsüne sahip02 Eylül 2021 Perşembe 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti