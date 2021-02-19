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Tarımsal girdi fiyat endeksi Aralık 2020'de arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Aralık 2020'de yıllık bazda yüzde 17,52, aylık bazda yüzde 2,72 arttı.
Tarımsal girdi fiyat endeksi Aralık 2020'de arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemine ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks Aralık 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,72, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,85 artış gösterdi.

Ana gruplar itibarıyla geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,23, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,8 yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre de tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 17,03, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 20,58 artış kaydetti.

Alt gruplar
Aralık 2020'de yıllık bazda en az artış yüzde 2,07 ile tohum ve dikim materyali alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 2,83 ile veteriner harcamaları ve yüzde 4,06 ile enerji ve yağlar izledi. Bu dönemde en fazla artış sırasıyla yüzde 37,96 ile makine bakım masrafları, yüzde 27 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 25,24 ile hayvan yemi alt grubunda oldu.

Aylık en az artış yüzde 0,37 ile veteriner harcamaları alt grubunda görüldü. Aralık 2020'de bir önceki aya göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 0,49 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,51 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 4,08 ile makine bakım masrafları, yüzde 3,59 hayvan yemi ve yüzde 3,4 bina bakım masrafları olarak hesaplandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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