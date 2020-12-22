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Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,64, bir önceki aya göre yüzde 2,74 arttı.
Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,82, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,62 artış gösterdi.

Ana gruplar itibarıyla ekimde bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,41, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,79 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 12,18, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 15,46 artış kaydetti.

Alt gruplar
Yıllık bazda en fazla azalış yüzde 3,61 ile veteriner harcamaları alt grubunda görüldü.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1,16 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,12 ile tohum ve dikim materyali oldu. Bu dönemde en fazla artış sırasıyla yüzde 30,58 ile makine bakım masrafları, yüzde 20,18 ile hayvan yemi alt gruplarında gerçekleşti.

Aylık en az artış yüzde 0,78 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda görüldü.

Ekimde bir önceki aya göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1,46 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 1,62 ile veteriner harcamaları oldu. Söz konusu ayda artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 4,04 ile makine bakım masrafları, yüzde 3,71 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 3,68 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti.

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