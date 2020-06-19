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Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi nisanda arttı

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,61, bir önceki aya göre yüzde 0,79 arttı.
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda bir önceki aya göre yüde 0,79, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,51, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,36 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle nisanda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,66, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,57 yükseldi.

Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 7,24, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 9,93 arttı.

Alt gruplarda artış ve azalışlar
Yıllık bazda en fazla azalış yüzde 5,58 ile enerji ve yağlar alt grubunda görüldü. Nisanda geçen yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup yüzde 0,44 ile tarımsal ilaçlar oldu. Söz konusu dönemde en fazla artış yüzde 12,42 ile hayvan yemi, yüzde 12,32 tohum ve dikim metaryali ve yüzde 11,62 ile makine bakım masrafları alt gruplarında gerçekleşti.

Aylık en fazla azalış yüzde 5,46 ile enerji ve yağlar alt grubunda oldu. Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 4,34 ile veteriner harcamaları ve yüzde 0,35 ile diğer mal ve hizmetler olarak gerçekleşti. Nisanda artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 4,29 ile makine bakım masrafları, yüzde 3,75 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 2,69 ile hayvan yemi olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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