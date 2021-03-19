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Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ocakta yıllık bazda yüzde 18,52, aylık bazda yüzde 1,96 arttı.
Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,96, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,96, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,52 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 10,67 artış gösterdi.

Ana gruplar itibarıyla ocakta bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,68, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 3,7 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 18,02, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi de yüzde 21,62 artış kaydetti.

Alt gruplar
Yıllık en fazla artış yüzde 33,15 ile makine bakım masrafları alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 29,98 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüze 28,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler izledi. Buna karşılık, ocakta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 0,68 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 4,23 ile veteriner harcamaları ve yüzde 5,58 ile enerji ve yağlar oldu.

Aylık en fazla artış ise yüzde 7,04 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) alt grubunda görüldü.

Bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 5,12 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 3,68 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar, sırasıyla yüzde 0,07 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 1,12 ile tarımsal ilaçlar olarak ifade edildi. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 1,78 ile makine bakım masrafları oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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