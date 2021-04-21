  • BIST 1.351
  • Altın 466,396
  • Dolar 8,1389
  • Euro 9,7769
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

Tarımsal girdi fiyat endeksi şubatta arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), şubatta yıllık bazda yüzde 19,60, aylık bazda yüzde 1,40 artış gösterdi.
Tarımsal girdi fiyat endeksi şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,40, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,60, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,57 yükseldi.

Ana gruplar itibarıyla şubatta bir önceki aya göre, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,30, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,41 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 19,16, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 22,33 değer kazandı.

Alt gruplar
Yıllık en fazla artış yüzde 36,21 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 29,42 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar), yüzde 29 ile makine bakım masrafları izledi. Buna karşılık, şubatta geçen yılın aynı ayına göre, en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 2,59 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 7,43 ile enerji ve yağlar, yüzde 9,02 ile veteriner harcamaları oldu.

Aylık en fazla artış ise yüzde 5,96 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü.

Bir önceki aya göre, en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,33 ile veteriner harcamaları, yüzde 1,97 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar sırasıyla yüzde 0,14 ile enerji ve yağlar, yüzde 0,43 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise yüzde 2,27 ile makine bakım masrafları ve yüzde 0,24 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlıktan 'Hazine ve TCMB arasındaki protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı' iddiasına yalanlama20 Nisan 2021 Salı 14:51
  • Türkiye beyaz eşya satışları ilk çeyrekte yüzde 40 arttı20 Nisan 2021 Salı 14:50
  • Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı20 Nisan 2021 Salı 14:27
  • Avro Bölgesi'nde bankalar, ilk çeyrekte şirketlere kredi şartlarını sıkılaştırdı20 Nisan 2021 Salı 13:01
  • Rekabet Kurulunca çimento sektöründe faaliyet gösteren 9 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı20 Nisan 2021 Salı 13:00
  • Bakan Dönmez: Sakarya Gaz Sahası'nda kuyu testleri mayısta başlayacak20 Nisan 2021 Salı 13:00
  • Borsa güne düşüşle başladı20 Nisan 2021 Salı 10:32
  • Küresel karbon emisyonları bu yıl tarihteki en büyük ikinci artışını yaşayacak20 Nisan 2021 Salı 09:41
  • Küresel piyasalar negatif seyrediyor20 Nisan 2021 Salı 09:41
  • Dolarda son durum20 Nisan 2021 Salı 09:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti