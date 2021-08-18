  • BIST 1.449,590
  • Altın 486,00
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9250
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Tarımsal ürünler ekonomik gelire dönüşüyor

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı köylerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin ürünlerini satabilmeleri için Keçiören’in üç farklı noktasına ‘Organik Köylü Pazarı’ kurdu.
Tarımsal ürünler ekonomik gelire dönüşüyor

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin ekonomik anlamda değer bulması için ilçemizde “Organik Köylü Pazarı” kurulması için imkân sağladık. Çiftçilerimiz tarlada, bağda, bahçede, bostanda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri burada satarak ev ekonomilerine katkıda buluyorlar.” dedi.

Keçiören Belediyesi ilçedeki çiftçilere sağladığı tohum ve fide desteğinin ardından şimdi de üretilen ürünlerin satışı için Organik Köylü Pazarı kurulması için Ayvalı Fatih, Aktepe Perşembe ve Bağlum Pazar alanlarını çiftçilere tahsis etti. Çiftçilerin büyük bir memnuniyetle karşıladığı Organik Köylü Pazarı’nı yerinde inceleyen Başkan Altınok ise çiftçilerle sohbet ederek onlara bol kazanç temennisinde bulundu.

tarimsal_urunler_ekonomik_gelire_donusuyor_kecioren.bel.tr_9064.jpg

Altınok, Keçiören’de organik tarımsal üretimi teşvik ederek vatandaşın sağlıklı gıda tüketebilmesine imkân sağladıklarını kaydederken, çiftçilere verilen desteklerin her geçen yıl artarak devam edeceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Depolara temizlik19 Ağustos 2021 Perşembe 00:30
  • Duvarlar sanata dönüşüyor19 Ağustos 2021 Perşembe 00:15
  • Kurslara yoğun ilgi18 Ağustos 2021 Çarşamba 05:00
  • Pursaklar ekiplerini ziyaret ettiler18 Ağustos 2021 Çarşamba 03:45
  • Mamak’tan potaya 13 takviye18 Ağustos 2021 Çarşamba 02:30
  • Minikler turnuvada boy gösteriyor18 Ağustos 2021 Çarşamba 01:30
  • 2 yılda 50 yeni park 18 Ağustos 2021 Çarşamba 01:00
  • Saray Kavşağı trafiğe açıldı 18 Ağustos 2021 Çarşamba 00:45
  • Altındağ’ın altın yumruğu18 Ağustos 2021 Çarşamba 00:15
  • Keçiören Belediyesi'nin Ekipleri Bozkurt'ta17 Ağustos 2021 Salı 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti