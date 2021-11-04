  • BIST 1.569,850
  • Altın 552,66
  • Dolar 9,7054
  • Euro 11,2257
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 13 °C
»

Tariş zeytinyağı alım fiyatını 35 lira olarak belirledi

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2021-2022 dönemi alım kampanyasında sızma yağlara kilogram başına 35 lira fiyat belirlediklerini bildirdi.
Tariş zeytinyağı alım fiyatını 35 lira olarak belirledi

Hilmi Sürek, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun tüm olanaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, üreticisini de memnun etmeyi hedefleyen fiyat seviyesi belirlediklerini söyledi.

Fiyatları belirlerken ürünün değerini korumak ve üreticiyi mağdur etmemek hassasiyetiyle karar verdiklerine işaret eden Sürek, şunları kaydetti:

"Üretici ortaklarımızla omuz omuza 2020-2021 kampanya dönemini hem alımlar hem de satışlar açısından memnuniyet verici şekilde tamamladık. Bu yıl da bölge, ülke ve dünya üretimi ve fiyat oluşumlarını dikkate alarak, titiz değerlendirmeler sonucunda sızma zeytinyağına 35 lira fiyat belirleyerek alımlara başladık."

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, geçen sezon sızma zeytinyağının kilogramını 26 liradan almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TİM Başkanı Gülle: Bu yıl 200 milyar dolar hedefimizi yakaladık03 Kasım 2021 Çarşamba 09:41
  • Kilosu 10 liraya düşen hamsi balık pazarlarını hareketlendirdi02 Kasım 2021 Salı 15:45
  • Sanayi ve teknolojide hem bütçeler hem hedefler büyüyor02 Kasım 2021 Salı 14:17
  • Türkiye'nin ihracatı ile ithalatı arasındaki makas hızla kapanıyor02 Kasım 2021 Salı 12:55
  • Ticaret Bakanı Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi01 Kasım 2021 Pazartesi 14:43
  • Türk halkı parasını neye yatırıyor; altın, döviz, nakit, banka oranları ne?01 Kasım 2021 Pazartesi 13:50
  • İhtiyaç sahiplerine kış boyunca 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik desteği verilecek01 Kasım 2021 Pazartesi 13:20
  • İstanbul geçen yılki turist sayısını 9 ayda geçerek rekor kırdı01 Kasım 2021 Pazartesi 11:38
  • Lüks yatlar mazotu kaçtan alıyor? ÖTV'siz yakıt uygulaması nedir?01 Kasım 2021 Pazartesi 11:38
  • BOTAŞ: Dünya genelindeki yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır01 Kasım 2021 Pazartesi 11:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti