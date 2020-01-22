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Tarkan'dan İBB'deki imar dosyası ile ilgili açıklama

Twitter üzerinden sitem eden Megastar, "Kimseden bir rant beklentim ya da ayrıcalık istemim olmamıştır, olmaz da." dedi.
Tarkan'dan İBB'deki imar dosyası ile ilgili açıklama

Megastar Tarkan ve ablası Handan Menekşe'nin sahibi olduğu HİTT Müzik Prodüksiyon Tanıtım Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketi, 2007 yılında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bir arazi satın aldı.

Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nin kuzeyinde ve cadde kenarında bulunan 5 bin 283 metrekarelik arazinin imarını değiştirmek için daha önce 5 kez İBB'ye başvuruda bulunan Tarkan, altıncı kez başvurusunu tekrarladı.

Tarkan'ın dosyası, Türkiye gündemi bomba gibi düşerken, ünlü popçu tartışmalar üzerine açıklama yaptı.

"RANT BEKLENTİM YOK"

Söz konusu arsa ile ilgili ayrıcalık istemi olmadığını aktaran Megastar, "Söz konusu arsa ile ilgili kimseden bir rant beklentim ya da ayrıcalık istemim olmamıştır, olmaz da. Konuyla ilgili 13 yılı aşkın süredir ben de her vatandaş gibi hukuksal haklarımı kullanarak, başvurularımı yapmış ve mağduriyetimin giderilmesi için bu doğrultuda ilerlemişimdir." dedi.

"ALGI YARATMAYA ÇALIŞANLAR, DUYARLI OLSUN"

Medyada dönen bazı haberlerde algı yaratıldığını öne süren Tarkan, "Benimle ilgili olumsuz bir algı yaratmaya çalışan kaynakların daha duyarlı olmalarını ve aslı olmayan bilgilerle kamuoyunu etkilemeye çalışmamalarını rica ediyorum. Konuyla ilgili detaylı teknik bilgi ve hukuki açıklama hukuk danışmanlarım tarafından kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

İBB BAŞKANI: AYRICALIK YOK

Öte yandan Tarkan'ın imar dosyası ile ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kimseye ayrıcalık tanınmayacağını dile getirmişti.

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