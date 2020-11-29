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Tarladan sofralara 'tatlı' yolculuk

Türkiye'nin şeker ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Konya'da, tarlalarda emeklerle üretilen şeker pancarının sofralarda son bulacak yolcuğu başladı.
Tarladan sofralara 'tatlı' yolculuk

Bu yıl 3 milyon 350 bin ton pancar işleyerek yaklaşık 470 bin ton şeker üretecek olan Konya Şeker'de, üretim döneminin tatlı telaşı yaşanıyor.

Çiftçilerin 222 mahallede, 502 bin 614 dekar tarlada, ekiminden 7 ay sonra toplayarak getirdiği şeker pancarı, günün 24 saati çarkları dönen fabrikada onlarca değişik işlemden geçiriliyor.

Her gün yaklaşık 28 bin ton şeker pancarının işlendiği Konya Şeker fabrikalarına yükleriyle gelen çiftçiler, ürünlerini tarttırıp kalite kontrol için ekspertizlere teslim ediyor.

Laboratuvar ortamında yapılan testin ardından pancardaki kalite ve şeker oranının belirlenmesiyle pancarın fabrikada şekere dönüşüm işlemi başlıyor.

Fabrikanın depolama alanlarında bekleyen şeker pancarları tazyikli suyla temizlenip, su kanallarından üretim bandına taşınıyor.

Pancarlar, ot ve kök kalıntılarından da arındırıldıktan sonra yıkama teknesinde ince yıkamaya tabi tutuluyor. Daha sonra kıyım bıçaklarıyla ince ince kıyılarak üretim bandındaki yolculuğuna devam ediyor.

Büyük kazanlarda çeşitli işlemlerden geçirilerek kristalleştirilen şeker, çuvallama işleminin yapıldığı bölgeye götürülüyor. Pancarın şekere dönüşümü, çuvallanıp, depolanmasıyla son buluyor.

"15 bin çiftçiyle üretiyoruz"
Konya Şeker iştiraklerinin çatı şirketi Anadolu Birlik Holding Üst Yöneticisi Taner Taşpınar, AA muhabirine, Türkiye'de şeker üretiminin yüzde 20'sinin fabrikalarında gerçekleştirildiğini söyledi.

Şeker pancarının stratejik öneme sahip bir ürün olduğunu belirten Taşpınar, 15 bin 47 çiftçiyle sözleşmeli üretim yaptıklarını aktardı.

Taşpınar, "Toplam 3 milyon 350 bin ton pancardan, 470 bin ton şeker, 135 bin ton melas, 73 bin ton yaş küspe, 63 bin ton da kuru küspe üretiyoruz. Pancarı fabrikalarımızda işleyip, şekere dönüştürdükten sonra şekerden de katma değerli ürünler üretip tüketicilere sunuyoruz." dedi.

"Verim ve kalite sevindirdi"
Verim ve kalitenin geçen yıla göre çok daha iyi olduğunu dile getiren Taşpınar, "Polar değeri 17'nin üzerinde çıkıyor. Dekara verim de geçen seneye göre daha üst seviyede. Dolayısıyla işleyeceğimiz pancar miktarı da geçen seneye göre daha fazla olacak. Bu bizi de üreticimizi de sevindiriyor." diye konuştu.

Taşpınar, sıvı şeker ve ilaç şekeri üretimine de değinerek, şunları kaydetti:

"Biz burada ürettiğimiz sıvı şekeri de özellikle nişasta bazlı şeker ile rekabet etsin diye sektörün hizmetine sunuyoruz. Lokum, bisküvi, çikolata sanayisi kullansın diye üretiyoruz. Ayrıca ilaç şekeri de üretiyoruz. İlaç şekeri, Türkiye'ye ithal gelen bir ürün. Gerçekleştirdiğimiz üretimle içerdeki ihtiyaç kalemlerinin daha uygun fiyatlara temin edilebilmesine katkı sunuyoruz."

"Şekerin arkasındaki emeği bilmek gerekiyor"
Şeker pancarı üreticisi Bahattin Bozkurt ise bu yılki verim, kalite ve alım fiyatlarının yüzlerini güldürdüğünü ifade etti.

Bozkurt, şunları söyledi:

"Şükür pancardan çok memnunuz. Yedi, sekiz ayımızı ailemizle çocuklarımızla tarlada geçiriyoruz. İlk önce tarlayı sürerek ekime hazır hale getiriyoruz. Ekimi, sulaması, çapası, ara sürümü derken pancarın emeği bayağı çok oluyor. Çaya şekeri atıp karıştırmayla bitmiyor. Bunun arkasındaki emeği bilmek gerekiyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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