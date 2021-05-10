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Tarlasında çalışırken devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, tarlasında çalıştığı sırada kontrolden çıkıp, devrilen traktörün altında kalan çiftçi Hidayet Akkuzu (55) hayatını kaybetti.
Tarlasında çalışırken devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Kaza, saat 19.30 sularında Mıdıklı Mahallesi Kavaklar yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan 3 çocuk babası Hidayet Akkuzu çalışmak için Kavaklar sokak yakınlarında bulunan arazisine gitti. Akkuzu tarlada çalıştığı sırada 45 U 3635 plakalı traktörün kontrolünü kaybetti ve devrilen aracın altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hidayet Akkuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Akkuzu'nun cansız bedeni Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Akkuzu'nun ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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