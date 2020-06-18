Tarlasında yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla kırsal Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan S.Ö.'nün tarlasında izinsiz Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Dün saat 21.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, S.Ö.'yü, tarlada Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakaladı. S.Ö. gözaltına alınırken, 420 kök Hint keneviri de sökülüp, yakılarak imha edildi.
S.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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