  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

Tarlaya giden çiftin iki katlı evi alev alev yandı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, tarlaya çalışmaya giden çiftin iki katlı evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Tarlaya giden çiftin iki katlı evi alev alev yandı

Yangın, saat 13.00 sıralarında Camili Mahallesi'ndeki iki katlı evde bilinmeyen nedenle çıktı. Hakkı ve Fatma Güler çiftinin yaşadığı iki katlı evden alevler yükselmeye başladığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı. İtfaiyenin uzun çabası sonucu yangın, söndürüldü. Yangın nedeniyle ev, kullanılamaz hale geldi.

Tarlaya çalışmaya gittiği öğrenilen Hakkı ve Fatma Güler çifti de haberi alıp eve geldi. Çift, yangının elektrikli battaniyedeki kaçaktan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Yangının çıkış nedeni iile ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arazideki 1000'in üzerinde ağaç kesilince, mirasçı kardeşler nöbete başladı02 Ocak 2021 Cumartesi 16:29
  • Karacalar köye indi02 Ocak 2021 Cumartesi 16:28
  • Tarlaya giden çiftin iki katlı evi alev alev yandı02 Ocak 2021 Cumartesi 15:34
  • Turistler, Afyonkarahisar'ın tarihi Frigya bölgesine hayran kaldı02 Ocak 2021 Cumartesi 15:34
  • Hastane yangınında yaralanan akademisyen, hayatını kaybetti02 Ocak 2021 Cumartesi 15:33
  • Dünyanın en yaşlı kişisi 118 yaşına bastı02 Ocak 2021 Cumartesi 14:37
  • Traktör şarampole yuvarlandı, sürücü öldü02 Ocak 2021 Cumartesi 14:36
  • THY günlük 626 uçuşla Avrupa'da en çok sefer yapan ikinci havayolu şirketi02 Ocak 2021 Cumartesi 12:41
  • Donan göl ve menderesler görsel şölen sunuyor02 Ocak 2021 Cumartesi 11:57
  • Doğu'daki 4 il için çığ uyarısı02 Ocak 2021 Cumartesi 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti