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Tarlaya su kuyusu açmak istedi, toprak altında kalarak öldü

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, Recep Akgün (62), tarlada su kuyusu açmak için kazı yaptığı sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalıp, hayatını kaybetti.
Tarlaya su kuyusu açmak istedi, toprak altında kalarak öldü

Olay, saat 14.30 sıralarında Ulacık Mahallesi Çömlekçi mevkiinde meydana geldi. Recep Akgün, iddiaya göre, kayınpederine ait tarlaya su kuyusu açmak için kazı yaptığı sırada göçük meydana geldi. Akgün toprak altında kalırken, olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Akgün'ü toprak altından çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli, 3 çocuk babası olan Recep Akgün'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Demirci Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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