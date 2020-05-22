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TARNET, çeltik ekim alanlarını zirai insansız hava aracı ile ilaçlayacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Samsun'da çeltik ekim alanlarını zirai insansız hava aracı ile ilaçlayacak.
TARNET, çeltik ekim alanlarını zirai insansız hava aracı ile ilaçlayacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (TARNET), Samsun'da çeltik ekim alanlarını zirai insansız hava aracı (ZİHA) ile ilaçlayacak.

TARNET'ten yapılan açıklamada, çeltik tarlalarında ZİHA ile gerçekleştirilecek ilaçlama ile Türkiye'de bir ilke imza atılacağı bildirildi.

Tarımın ve hayvancılığın Türkiye'de gözde şehirlerinden biri olan Samsun'un yakın zamanda birçok alanda olduğu gibi tarım teknolojilerine de öncülük edeceği belirtilen açıklamada, Samsun'un geçen yıl 133 bin 221 ton çeltik üretimi ile Türkiye'de 2'nci sırada olduğuna işaret edildi.

Çeltik ekim alanlarında ZİHA ile ilaçlama yapılması için deneme çalışmalarının başarı ile yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki ve ülkemizin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan TARNET, haziran ayında Samsun'un Bafra ilçesinde ZİHA ile çeltik ekim alanlarında bitki koruma uygulamaları gerçekleştirilecek. Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği ile ortak yürütülen Samsun Ziha Projesi kapsamında ilk uygulama öncesi denemeler geçen hafta gerçekleştirildi. TARNET, ZİHA kullanım hizmetlerini çiftçilere bedelsiz olarak gerçekleştirecek. TARNET'in tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağı kullanım hizmetini ilk olarak topraklarının yüzde 40,3’ünü tarım alanlarının oluşturduğu Samsun’da gerçekleştirmesi, çeltik çiftçilerinin 'akdarı' kabusuna son vermek için umut ışığı oldu. Akıllı tarım teknolojilerini kullanmaya hazır yenilikçi çiftçiler, haziran ayında ZİHA ile buluşacak."

Türkiye'de milli tarım teknolojileri ile girdi maliyetlerinin düşürülmesi, tarımda verimliliğin artırılması, tarımsal veriye sahip çıkılması konularının önem kazanacağına işaret edilen açıklamada, "Öncelikli olarak milli tarım teknolojilerine odaklanılmalıdır. Aksi halde Türkiye'nin rekabetçi piyasalar ile mücadelesi eksik kalacak ve tarımda sürdürülebilirliğin gelişmesi akamete uğrayacaktır. İnsansız hava araçları, çiftçinin gökyüzündeki gözü olacak ve yakın gelecekte çiftçilerimizin hayatını kolaylaştıracaktır. En önemlisinin de tarım hastalıklarının azaltmasına katkı sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

ZİHA, rekolte tahminini kolaylaştıracak
Türkiye'nin tarımsal potansiyeli en yüksek Bafra Ovası gibi bir alanda tarım teknolojilerinin kullanılmasının ülke tarımının geleceği için yeni yüksek verimli ürünler alınmasına öncülük edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıllık ortalama yağış miktarı ile ülke ortalamasının üstünde olan Samsun'da ZİHA ile yapılan uygulamalarla, çeltik ile ilgili elde edilen verilerin derlenmesi ve analiz edilerek yeni dikim sezonu rekolte tahminlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması amaçlandı. ZİHA ile Samsun'da Türkiye için tarımsal ürün arz güvencesine katkı sağlaması önümüzdeki dönemde üst seviyede olacaktır. Samsunlu çiftçiler rekabet gücü yüksek sürdürülebilir ürünler için tarım teknolojileri ile çalışmaya devam edecekler."

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