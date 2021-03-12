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Tarsus'ta zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde 2 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında, biri ağır, 4 kişi yaralandı.
Tarsus'ta zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı

Kaza, Tarsus-Mersin D-400 karayolunda meydana geldi. Kavşaktan yola çıkan İsa Ataman (55) yönetimindeki 30 YC 871 plakalı TIR'ın dorsesine, Emir Kuytul (28) yönetimindeki 33 ADF 127 plakalı otomobil çarptı. Arkadan gelen Hasan Alparslan Bayandur (21) yönetimindeki 01 AOM 01 plakalı otomobil de TIR'a çarptı. Kazada, otomobillerde bulunan Emir Kuytul, Yaren Gürbüz (24), Mehmet Nizam ve Ünlü Kaya (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaren Gürbüz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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