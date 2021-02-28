  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -3 °C
»

Tartıştığı 3 çocuk annesi sevgilisini otel odasında bıçaklayarak öldürdü

NEVŞEHİR'de, 3 çocuk annesi Pınar Can (33), kaldıkları otel odasında, erkek arkadaşı Halis D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Tartıştığı 3 çocuk annesi sevgilisini otel odasında bıçaklayarak öldürdü

Olay, akşam saatlerinde şehir merkezindeki bir otelde meydana geldi. Otel odasında kalan Halis D. ve sevgilisi Pınar Can arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halis D., cebinden çıkardığı bıçakla genç kadını bıçakladı. Sesleri duyan otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otel odasına gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çeşitli yerlerinden bıçaklanan 3 çocuk annesi talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Halis D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Genç kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu26 Şubat 2021 Cuma 23:18
  • Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama26 Şubat 2021 Cuma 21:23
  • Küçükçekmece'de markette silahlı soygun26 Şubat 2021 Cuma 21:23
  • Otomobilin el freni kutusunda eroinle yakalandılar26 Şubat 2021 Cuma 20:25
  • Polisin 'dur' ihtarına uymadı, ateş edip kaçtı, kovalamacayla yakalandı26 Şubat 2021 Cuma 18:25
  • ATM’lere sahte para yükleyenlere operasyon; 17 gözaltı26 Şubat 2021 Cuma 18:22
  • Kahvehanede oyun oynayanlara ceza26 Şubat 2021 Cuma 18:19
  • 13 yaşındaki Dilek'e kaldırımda yumruk atan saldırgan, adli kontrolle serbest26 Şubat 2021 Cuma 17:16
  • Park halindeki otomobili kurşunlayan 2 kişi yakalandı26 Şubat 2021 Cuma 16:17
  • Sarıyer'de ormanda define arayan 3 kişi yakalandı25 Şubat 2021 Perşembe 21:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti