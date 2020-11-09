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Tartıştığı adamı tabancayla yaralayıp ardından darbeden kadın gözaltında

Tartıştığı adamı tabancayla yaralayıp ardından darbeden kadın gözaltında
Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç. (34), tabanca ile ateş ederek yaraladığı Cihat Aytaç’a (38) yerde yatarken tabancayla vurmaya devam etti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

Bursa’dan İstanbul’a doğru 16 AKN 82 plakalı otomobiliyle seyir halindeki sürücü Cihat Aytaç ve yanındaki Özlem Ç. (34), bir dinlenme tesisinde mola verdi. İkili arasında, henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen Özlem Ç., Cihat Aytaç’a tabanca ile ateş etti. Daha sonra da yerde yatan Aytaç’a tabancayla vurmaya devam etti. Çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihat Aytaç’ı ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu belirlenen Cihat Aytaç, buradaki müdahalelerin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Özlem Ç., olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ise, olay yerinde bulundu.

Bu arada olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Özlem Ç.’nin, ateş etmesinin ardından yaralı Cihat Aytaç’a tabanca ile vurduğu görülüyor.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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