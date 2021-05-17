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Tartıştığı annesini bıçakladı 

Adana'da, Eşe Güven (57), tartıştığı oğlu A.G. tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Tartıştığı annesini bıçakladı 

Olay, saat 06.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2497 Sokak'ta meydana geldi. Sabah evde bulundukları sırada Eşe Güven ile oğlu A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., ekmek bıçağıyla annesine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak yarası alan Eşe Güven, komşularına sığınarak yardım istedi. A.G. olay yerinden kaçarken, devriye görevinde bulunan polis ekibi durumu fark edip, durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hasteneye kaldırılan Eşe Güven, tedaviye alındı. Bölgede araştırma yapan polis ekibi, şüpheli A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de annesine şiddet uyguladığı iddia edilen A.G.'nin, polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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