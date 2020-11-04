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Tartıştığı babasını öldüren genç, tutuklandı 

Konya'nın Ereğli ilçesinde, tartıştığı babası Kudbettin Kaya'yı (64), tabancayla vurarak öldüren Tamer Kaya (22), jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgusunda suçunu itiraf eden Kaya, tutuklandı. 
Tartıştığı babasını öldüren genç, tutuklandı 

Olay, 30 Ekim Cuma günü saat 20.00 sıralarında Alhan Mahallesi'nde meydana geldi. Tamer Kaya, evde babası Kudbettin Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Tamer Kaya, babasına tabancayla ateş etti. Kudbettin Kaya mermilerin sırtına ve boynuna isabet etmesi sonucu yaralanırken, diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kudbettin Kaya, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 

Olayın ardından kaçan Tamer Kaya, Jandarma Suç Arama Timi'nce (JASAT) kısa sürede yakalandı. Karakola getirilen Tamer Kaya, sorgusunda çıkan tartışma sonucu babasını öldürdüğünü itiraf etti. Kaya suç aletinin de arasında bulunduğu 3 tabanca ve kısa namlulu tüfeği evin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde toprağa gömdüğünü söyledi. Jandarma suç aletini ele geçirdi. Tamer Kaya, dün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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