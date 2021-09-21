  • BIST 1.385,610
  • Altın 492,05
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1200
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde Murat Çetin (45), tartıştığı eşi Şennur Çetin'i (43) tabanca ile vurarak öldürüp, ardından intihar etti.
Tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Gümüşçay Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Çetin, henüz bilinmeyen nedenle eşi Şennur Çetin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çetin, eşine tabanca ile ateş etti, ardından kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından karı- kocanın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı21 Eylül 2021 Salı 13:41
  • Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde yakalandı 21 Eylül 2021 Salı 13:06
  • Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı21 Eylül 2021 Salı 12:41
  • Evinde pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu21 Eylül 2021 Salı 11:31
  • İstanbul'da kripto para madenciliği operasyonu21 Eylül 2021 Salı 10:59
  • Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı21 Eylül 2021 Salı 10:34
  • Öncüpınar Sınır Kapısı'nda 31 bin 950 mermi ele geçirildi21 Eylül 2021 Salı 10:26
  • İzmir açıklarında 105 kaçak göçmen kurtarılırken, 87 kaçak göçmen yakalandı21 Eylül 2021 Salı 09:30
  • İki ilde PKK/KCK'ya şafak operasyonu: 9 gözaltı 21 Eylül 2021 Salı 09:23
  • Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı20 Eylül 2021 Pazartesi 22:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti