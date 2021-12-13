  • BIST 2.101,51
  • Altın 787.08400
  • Dolar 13.8178
  • Euro 15.5829
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Tartıştığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Mehmet Moradaoğlu (66), tartıştığı eşi Hatun Moradoğlu'nu (69) tabanca ile ateş ederek öldürdü.
Tartıştığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Yaylacık Mahallesi Ekim Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Moradaoğlu ile eşi Hatun Moradaoğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Mehmet Muratoğlu bu sırada tabanca ile eşine ateş etti. Hatın Moradaoğlu, göğsüne isabet eden kurşunlarla yerde yığıldı. Olaydan sonra Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Mehmet Moradaoğlu, eşini vurduğunu söyledi. Eve sağlık ekipleri ile birlikte giden polis, kadını yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz kadının cansız bedeni hastane morgun kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşinin öldüren Mehmet Moradoğlu polisteki ifadesinde, "Eşimle evde tartıştık. İki el ateş ettim. Evden çıkıp buraya geldim. Öldü mü bilmiyorum" dediği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Park yeri cinayetine 1 tahliye13 Aralık 2021 Pazartesi 16:31
  • Tartıştığı iş yeri komşusunu silahla yaraladı13 Aralık 2021 Pazartesi 16:30
  • Dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü12 Aralık 2021 Pazar 23:19
  • Uzman er, kadın polisi bıçakla ağır yaraladı12 Aralık 2021 Pazar 21:25
  • İzmir'de sokakta uyuşturucu satışına 7 tutuklama12 Aralık 2021 Pazar 19:29
  • Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 gözaltı12 Aralık 2021 Pazar 18:33
  • Dünürlerin silahlı kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi10 Aralık 2021 Cuma 21:23
  • Kuyumcuyu soyup, çalışanı tabancayla yaraladı10 Aralık 2021 Cuma 20:25
  • Bodrum'da uyuşturucu operasyonu; 7 gözaltı10 Aralık 2021 Cuma 20:24
  • Otomobilin çarptığı kadın öldü, kaçan şüphelileri güvenlik kamerası yakalattı10 Aralık 2021 Cuma 20:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti