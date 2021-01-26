  • BIST 1.540
  • Altın 439,597
  • Dolar 7,3778
  • Euro 8,9483
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Tartıştığı kişi tarafından tabanca ile öldürüldü

Gaziantep'te Mehmet Karakaya (40), tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Tartıştığı kişi tarafından tabanca ile öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Karakaya ile kimliği belirsiz kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Karakaya, tabanca ile sırtından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karakaya'yı Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanenin yoğun bakımında tedaviye alınan Karakaya, sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

3 çocuk babası Mehmet Karakaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Karakaya'nın ölümüne yol açtıktan sonra kaçan şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışan polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlara göre Biden yönetiminde Çin, ticaret ve teknoloji konularında artan baskıyla karşılaşacak26 Ocak 2021 Salı 13:15
  • 25 MSB personeli NATO Irak Misyonu'nda görev yapmak üzere Irak'a gitti26 Ocak 2021 Salı 13:06
  • Hatice'nin katiline savcı 'müebbet' istedi, avukatlar 'ağırlaştırılmış olmalıydı' dedi26 Ocak 2021 Salı 13:05
  • Duvara vurduğu tüfek ateş aldı, kendisi ve arkadaşı yaralandı26 Ocak 2021 Salı 13:04
  • Pusu kurulup öldürülen gencin ailesi: ''Adalete güveniyoruz''26 Ocak 2021 Salı 13:03
  • Tartıştığı kişi tarafından tabanca ile öldürüldü26 Ocak 2021 Salı 13:02
  • Kaçırılan gemicinin babası: Oğlumu görsem dünyalar benim olacak26 Ocak 2021 Salı 13:02
  • Bakan Pakdemirli: Lisanslı depo kapasitesi 7 milyon tona ulaştı26 Ocak 2021 Salı 13:00
  • Demre'de şaşırtan görüntü; bir tarafta hortum, bir tarafta güneş26 Ocak 2021 Salı 12:59
  • Türkiye'nin batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor26 Ocak 2021 Salı 12:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti