  • BIST 1.284
  • Altın 447,075
  • Dolar 7,8066
  • Euro 9,3509
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaralayan Ümit Dumanoğlu (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında İstasyon Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, meydanda karşılaşan Ümit Dumanoğlu ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Rüya Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dumanoğlu, yanında bulunan bıçakla Yılmaz’ı sağ bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan Yılmaz’a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüya Yılmaz, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, Ümit Dumanoğlu ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Dumanoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Dumanoğlu olaydan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı davası başladı30 Kasım 2020 Pazartesi 12:44
  • FETÖ sanıkları hesap veriyor30 Kasım 2020 Pazartesi 11:31
  • Darbe girişimi davalarının 282'si karara bağlandı, 7'sinde yargılama sürüyor30 Kasım 2020 Pazartesi 11:29
  • Yasağa rağmen açık eğlence mekanındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı29 Kasım 2020 Pazar 23:28
  • Küçük kızın telefonunu gasbeden şüpheli tutuklandı29 Kasım 2020 Pazar 23:25
  • Siverek'te akraba iki aile arasında 'arazi' kavgası: 2 ölü29 Kasım 2020 Pazar 23:24
  • Osmaniye'de firari ve uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı29 Kasım 2020 Pazar 23:22
  • Kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kamerada29 Kasım 2020 Pazar 23:19
  • Aile mahkemesinden çocuğun soyadını belirleme hakkını anneye de tanıyan karar29 Kasım 2020 Pazar 11:35
  • Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak29 Kasım 2020 Pazar 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti