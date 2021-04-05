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Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü 

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Melisa K. (25), tartıştığı eşi Burkan K.'yı (28) bıçaklayarak öldürdü. Genç kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü 

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Bir entegre tesis firmasında işçi olarak çalışan Melisa K., mesai bitiminin ardından evine gitti. İddiaya göre, Melisa K. ile oto tamircisi eşi Burhan K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kadın mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşinin göğsüne sapladı.

Melisa K.'nın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından, gözaltına alınan Melisa K.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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