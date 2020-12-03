  • BIST 1.325
  • Altın 463,455
  • Dolar 7,8595
  • Euro 9,5240
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 3 °C
»

Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle yüzünden vurdu

Adana'da İmam B., tartıştığı babası Murat B. tarafından av tüfeğiyle yüzünden vurularak ağır yaralandı. 
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle yüzünden vurdu

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Murat B., gece saatlerinde aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunduğu öne sürülen oğlu İmam B.'nin evinin önüne geldi. Apartmanın ikinci katında oturan oğluna aşağıdan seslenip, küfür ettiği iddia edilen Murat B., İmam B.'nin pencereye çıkmasının ardından yanında getirdiği av tüfeğini ateşledi. İmam B., yüzüne isabet eden saçmalarla yaralanırken, Murat B. ise otomobiline binip, kaçtı. Yakınları tarafından bir araç ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İmam B., hayati tehlikesi nedeniyle ameliyata alındı. 

Olayın ardından Murat B.'nin otomobili, boş bir arazide terk edilmiş olarak bulundu. Murat B.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım işçisi ailenin otomobili şarampole devrildi: Minik Meryem öldü, 4 yaralı03 Aralık 2020 Perşembe 09:10
  • İzmir'de uyuşturucu ve cinsel içerikli ürün operasyonu: 4 gözaltı03 Aralık 2020 Perşembe 09:09
  • İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e operasyon: 15 şüpheli yakalandı03 Aralık 2020 Perşembe 09:02
  • Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem03 Aralık 2020 Perşembe 09:01
  • Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü03 Aralık 2020 Perşembe 08:36
  • İzmir'de ilaç içtikten sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti03 Aralık 2020 Perşembe 08:36
  • İngiltere'de ulusal karantina sona erdi02 Aralık 2020 Çarşamba 23:27
  • Aşılama çalışmaları nasıl olacak: İşte dört aşamalı süreç02 Aralık 2020 Çarşamba 23:25
  • İsrail’de parlamentonun feshedilmesi önerisi kabul edildi02 Aralık 2020 Çarşamba 22:15
  • Ankara'da binanın bodrumunda 68 köpek bulundu02 Aralık 2020 Çarşamba 22:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti