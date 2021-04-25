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Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi

Bursa'da hastanede yatan Zeliha Güngör’ün (56) evinde kalan kızının arkadaşı Esin A. (27) eve çağırdığı erkek arkadaşı Mahmut E. (31) ile tartıştı. Mahmut E., tartışmanın ardından Güngör'ün evini ateşe verdi.
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi

Olay,  Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Kalp rahatsızlığı olan Zeliha Güngör hastaneye kaldırılınca, birlikte yaşadığı kızı S.G. refakatçi olarak annesinin yanında kaldı.

S.G.'nin kız arkadaşı Esin A. da "Siz hastanedeyken ben eve göz kulak olurum" diyerek Güngör’ün evinde kalmaya başladı. Esin A.,  iddiaya göre önceki gün erkek arkadaşı Mahmut E.’yi eve çağırdı. Güngör'e ait evde buluşan Esin A. ve Mahmut E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Esin A. evden ayrıldı. Buna sinirlenen Mahmut E., Zeliha Güngör’e ait evi ateşe verdikten sonra  peşinden gittiği kız arkadaşına şiddet uyguladı. Evden çıkan dumanı gören komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın, kısa sürede söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

BİR KEZ DAHA ATEŞE VERDİ, BABASININ EVİNDE DE YANGIN ÇIKARDI

Ertesi gün, Mahmut E. yeniden Güngör'ün evine geldi. Mahmut E., iddiaya göre eşyaların tamamen yanmadığını görünce bir kez daha yangın çıkardı. Evlerine duman dolmasıyla yangından haberdar olan apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri evin tamamına yayılan alevleri söndürürken, evdeki bütün eşyalar küle döndü.

Bu sırada Yıldırım ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde Esin A.’nın babasına ait olduğu öğrenilen evde de yangın çıktığı yönünde ihbar alan ekipler, kundaklama şüphesi üzerine yoğunlaştı. Polis, konuyla ilgili olarak Esin A.'nın ifadesini aldı.

Esin A.'nın yaşananları anlatmasının ardından polis, Mahmut E.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mahmut E.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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