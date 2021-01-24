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Tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle yaraladı

Kayseri'de Gökhan Y., tartıştığı yeğeni Ataberk T.'yi pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Ataberk T. tedaviye alınırken, Gökhan Y. ise kaçarak kayıplara karıştı.
Tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle yaraladı

Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokakta meydana geldi. Cezaevinden şartlı tahliye olduğu öğrenilen Gökhan Y., taksi şoförlüğü yapan yeğeni Ataberk T.'nin çalıştığı durağa geldi. Gökhan Y. ile Ataberk T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle yeğeni Ataberk T.'ye ateş açtı. Ağır yaralanan Ataberk T., çevredekilerin yardımıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ataberk T., hayati tehlikesi nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli Gökhan T. ise olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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