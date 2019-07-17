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'Taş Bebek Kafe'de 8 bin 700 porselen bebek sergileniyor

Murat Yurtsever, 22 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinden 3 daire parası ödeyerek aldığı 8 bin 700 oyuncak bebeği Ankara Kalesi’nde açtığı 'Taş Bebek Kafe'de sergiliyor.
'Taş Bebek Kafe'de 8 bin 700 porselen bebek sergileniyor

Mimar Murat Yurtsever 22 yıldır farklı ülkelerden kızına hediye olarak aldığı 8 bin 700 porselen oyuncak bebeği Ankara Kalesi’nde açtığı kafede sergiliyor.

Taş Bebek Kafe’ adlı işletmede sergilenen bebekler yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı oluyor. Yurtsever, “3 daire parası ödedim” dediği bebekler için Altındağ Belediyesi’nden müze açmak için destek bekliyor. Yurtsever, “Hiçbir isteğimiz ve talebimiz yok. Biz sadece Başkanımız Asım Balcı’dan bize bir yer göstermesini istiyoruz” diyor. 

DÜNYANIN HER YERİNDEN BEBEKLER VAR

Mesleğinin mimar olduğunu belirten ve kafede yaklaşık 8 bin 700 oyuncak bebeğin olduğunu söyleyen Yurtsever, “Amerika, İtalya, Rusya vb. gibi dünyanın her yerinden oyuncak bebekler bulunmakta. Kızım, oynaması için aldığım bebeklerden ilk başta çok korkuyordu, oynayamıyordu. Daha sonraları korkusunu yendi ve oynamaya başladı”

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TÜRKİYE’DE İLK DÜNYA’DA İKİNCİ 

Fiyatlarının ise Türkiye şartlarına göre 100-150 lira arasında olduğunu söyleyen Yurtsever, “Her gittiğim ülkeden 2 ya da 3 tane aldım. Daha sonra bir baktık evde beş yüz tane olmuş, bin tane olmuş. Bunlar birikmeye başladı. Kızım da üniversitede turizm işletme bölümünü kazanmıştı. Amerika’da böyle bir yer görmüştüm. Aynısını Türkiye’de yapalım dedik ve bu konsept de bir kafe açtık. Dünyada sadece Amerika’da var. Bir de İngiltere’de ufak bir örneği var. Türkiye’de ise bir ilk.”

FOTOĞRAF ÇEKMEK 1 LİRA

“Şu anda burada yaklaşık 8 bin 700 bebek var. Hepsi de birbirinden farklı. Halen de kızıma oyuncak bebek alıyorum. Geçen hafta İspanya’daydım farklı bölgelerinden 40’a yakın bebek aldım. Burayı ziyaret eden insanlar ilk başta korkuyorlar,  daha sonra fotoğraf çektirmek istiyorlar. Biz de buna bir çözüm bulduk ve içeri girip fotoğraf çekimi yapmak isteyenden 1 lira alalım dedik. Oradan gelen parayla da sokak hayvanlarına mama alıp, dağıtıyoruz. Bir nevi sosyal sorumluluk projesi oldu” dedi.

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MALİYETİ 3 DAİRE PARASI

Yabancı turistlerin koleksiyona daha çok kıymet verdiklerini dile getiren Yurtsever, “Yurt dışında bu bebekler pahalı olduğu için yabancı turistler yerlilerden daha çok kıymet veriyor. Burada ki bebeklerin maliyeti 3 daire parasına denk geliyor. Ama kızım için değer. Ayrıca burada çift olan bebeklerin satışını da yapıyoruz. O da personel parasını anca çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

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DESTEK İSTİYORUZ

Kafenin 2 yılını doldurduğunu hatırlatan yurtsever, koleksiyonu müzeye çevirmek için de yetkililerden yardım istedi. “Devlet büyüklerimize sesleniyoruz, bize yer versinler müze açalım. Elimizde 15 bin tane bebeğimiz var. Bunların hepsini tek bir yerde sergilemek istiyoruz. Özellikle Altındağ Belediyesi’nden yardım istiyoruz. Altındağ Belediyesi bize yer versin, biz Altındağ Belediyesi adı altında porselen taş bebek müzesi açalım. Hiçbir isteğimiz ve talebimiz yok. Biz sadece yer istiyoruz. Müzeye Altındağ Belediyesi tarafından yapılmıştır diye dahi yazabilirler. Özellikle Belediye Başkanı Asım Balcı’dan bu konuda destek istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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