  • BIST 1.406,390
  • Altın 502,24
  • Dolar 8,8550
  • Euro 10,2600
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

Taş evin mutfak kısmı çöktü: 1 yaralı

ANTALYA'nın Alanya içesinde eski taş evin mutfak kısmında meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı.
Taş evin mutfak kısmı çöktü: 1 yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Sapadere Mahallesi Nebiler mevkiinde meydana geldi. Eski olduğu öne sürülen evin mutfak kısmı içerisinde 2 kişi bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Çökme sonucu enkaz altında kalan Yusuf Könter yaralandı. Könter, sağlık ekipleri tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Olay anında evin içerisinde bulunan Ali Könter ise yara almadan kurtuldu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kurum, İklim ve Gençlik Temalı Açılış Toplantısı’na katıldı30 Eylül 2021 Perşembe 18:28
  • TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, yenilenen genel kurul salonunu tanıttı30 Eylül 2021 Perşembe 18:28
  • Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret30 Eylül 2021 Perşembe 17:30
  • '1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi açıldı30 Eylül 2021 Perşembe 17:30
  • Ehliyet sınavında ses ve görüntülü kopya düzeneği ile yakalandı30 Eylül 2021 Perşembe 17:29
  • Gökkuşağı, güz renkleriyle seyrine doyumsuz manzara oluşturdu30 Eylül 2021 Perşembe 17:29
  • Ankara'da, devrilen traktörün sürücüsü öldü28 Eylül 2021 Salı 22:22
  • Antalya'da 4 caretta caretta denize bırakıldı28 Eylül 2021 Salı 22:21
  • Düzce'de, takla atan otomobildeki çift yaralandı28 Eylül 2021 Salı 21:48
  • Aynı kavşakta bir hafta arayla ikinci TIR kazası: 6 yaralı28 Eylül 2021 Salı 21:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti