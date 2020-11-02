Taş Mescit Parkı Hizmete Hazır

Çankırı Belediyesi, Yenimahalle sınırlarında yer alan Taş Mescit ile Huzurevi arasında kalan 1500 metrekarelik alanda park yapımını tamamladı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Taş Mescit Çevre Düzenlemesi ve Park Projesi ile mahalle sakinlerinin yanı sıra özellikle tarihi Taş Mescit’i görmeye gelen ziyaretçiler için dinlenip çay içebilecekleri bir mekân kazandırdıklarını söyledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taş Mescit yanında başlayan dinlence alanı ve oyun parkı çalışmalarını bitirdi. Bölge sakinleri için yeni bir dinlence ve oyun alanı oluşturan park içerisinde; oturma duvarları, çocuklar için oyun grupları, kameriyeler, banklar, spor aletleri, yürüyüş yolu, büfe ve tuvaletler yer alıyor. Bitkisel peyzaj düzenlemeleri tamamlanan parkta Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan büfe ise parka gelen vatandaşlara sohbet ortamı sunuyor.