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Tasarladığı off-road aracıyla zorlu parkurları aşıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yaklaşık 40 bin lira harcayarak tasarladığı off-road aracıyla katıldığı yarışlarda 6 kupa kazanan Ahmet Özdemir, adeta pistlerin "tozunu attırıyor".
Tasarladığı off-road aracıyla zorlu parkurları aşıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası 33 yaşındaki Ahmet Özdemir, iş yerinde tasarladığı off-road aracıyla zorlu parkurları aşıyor.

Küçük sanayi sitesindeki iş yerinde demir doğrama işi yapan Özdemir, çok sevdiği off-road yarışlarına katılabilmek için bir arkadaşıyla arazi aracı tasarladı.

Hurdaya çıkmış askeri araçların alt takımlarının yanı sıra dış donanımında sanayi malzemeleri kullanarak 5 aylık sürede aracı tamamlayan Özdemir, çeşitli yarışlara katılarak 6 kupa kazandı.

Yaklaşık 40 bin lira harcayarak tasarladığı aracıyla adeta pistlerin tozunu attıran Özdemir, daha fazla yarışa katılarak derece elde etmek istiyor.

"Güzel bir deneyim oldu"

Ahmet Özdemir, off-road yarışlarına ilgi duyduğunu belirterek, buralara katılabilmek için arkadaşıyla kendi aracını yapmaya karar verdiğini söyledi.

Aracın yapımını 5 ayda tamamladığını aktaran Özdemir, bunun kendilerini için güzel bir deneyim olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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