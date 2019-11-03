Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası 33 yaşındaki Ahmet Özdemir, iş yerinde tasarladığı off-road aracıyla zorlu parkurları aşıyor.
Küçük sanayi sitesindeki iş yerinde demir doğrama işi yapan Özdemir, çok sevdiği off-road yarışlarına katılabilmek için bir arkadaşıyla arazi aracı tasarladı.
Hurdaya çıkmış askeri araçların alt takımlarının yanı sıra dış donanımında sanayi malzemeleri kullanarak 5 aylık sürede aracı tamamlayan Özdemir, çeşitli yarışlara katılarak 6 kupa kazandı.
Yaklaşık 40 bin lira harcayarak tasarladığı aracıyla adeta pistlerin tozunu attıran Özdemir, daha fazla yarışa katılarak derece elde etmek istiyor.
"Güzel bir deneyim oldu"
Ahmet Özdemir, off-road yarışlarına ilgi duyduğunu belirterek, buralara katılabilmek için arkadaşıyla kendi aracını yapmaya karar verdiğini söyledi.
Aracın yapımını 5 ayda tamamladığını aktaran Özdemir, bunun kendilerini için güzel bir deneyim olduğunu kaydetti.
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