Tasarruf için kuru peyzaj sistemine geçiliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kuraklığın yaşandığı bugünlerde kentteki su tüketimini en aza indirebilmek ve su koruma çalışmaları konusunda farkındalık oluşturabilmek için kuru peyzaj ve damla sulama sistemini uygulamaya geçiriyor.

Mevsimlerin kurak geçmesiyle birlikte Ankara’daki barajlarda doluluk oranları alarm veriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) bugünlerde su tüketimini en aza indirebilmek, su koruma çalışmaları konusunda farkındalık oluşturabilmek için kent genelinde uygulamaya geçirdiği çalışmalar dikkat çekiyor.

ABB, kentteki pek çok park ve bahçe ile rekreasyon alanına az su isteyen bitki ve çiçek dikerek, yer altına kurduğu depolama sisteminde biriken yağmur ve yüzey suyuyla suluyor. ABB, kamusal peyzaj alanlarında su tasarrufu sağlamak ve suyun doğru kullanımı için yeni bir çalışma daha başlattı. Su kaynaklarının azaldığı bugünlerde suyun daha dikkatli kullanımı açısından ABB, kuru peyzaj ve kısıntılı sulama uygulamasına da geçti.

BEĞENİLİRSE ÖRNEKLERİ ARTACAK

Kentin çeşitli noktalarına sulama ve bakım masrafını minimuma indiren ve ekonomik katkı sağlayan kuru peyzaj çalışması uygulanıyor. Kuru peyzaj uygulamasında dolamit (beyaz taş) gibi renkli taşlar ve ağaç kabuğu gibi tamamen doğal materyallerden oluşan malzemeler kullanılıyor. Bu uygulamayla kamusal peyzaj alanlarının hem sürekli güzel kalması hem de para, su ve zamandan ciddi anlamda tasarruf edilmesi hedefleniyor. Kuru peyzaj çalışmalarının beğenilmesi halinde örneklerinin artacağı belirtiliyor.

KENTİN İŞLEK NOKTALARINA UYGULANDI

Bu kapsamda Talatpaşa Bulvarı, Keçiören Kızlarpınarı Caddesi, Mevlana Bulvarı, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Hipodrom Caddesi, Dikmen Caddesi Çetin Emeç Bulvarı, Kızılay Meydanı ve Akköprü başta olmak üzere pek çok noktaya kuru peyzaj uygulamaları yapıldı.

DAMLAMA SİSTEMİ KURULUYOR

Su kaynaklarının kısıtlı oluşu nedeniyle kısıntılı sulama uygulamaları kapsamında birçok noktada damla sulama yöntemi uygulanıyor. Su hattının olmadığı, tankerlerle sulanan yeşil alanlarda yatay sondajla yolları ve asfaltları bozmadan yeni hat çekiliyor. Bitki ve çiçekler kurulan damla sulama yöntemi ile sulanarak hem daha az su tüketimi sağlanmış oluyor hem de vahşi sulamanın önüne geçiliyor. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu bugünlerde su tasarrufu sağlayan çalışmaların diğer belediyelere örnek olması bekleniyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-