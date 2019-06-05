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Tasfiyelik eşya 7 ayda 165 milyon lira kazandırdı

Tasfiyelik eşya ve araçların satışlarını açık artırma yöntemiyle gerçekleştirildiği elektronik ihale modeliyle 7 ayda yaklaşık 5400 araç ve eşyanın satışı yapıldı, 165 milyon liralık hasılat elde edildi.
Tasfiyelik eşya 7 ayda 165 milyon lira kazandırdı

Ticaret Bakanlığınca gümrüklerde 2014 yılından bu güne kadar elektronik ihale (e-ihale) sistemiyle satışı gerçekleştirilen tasfiyelik 25 bin 306 araç ve 12 bin 734 eşyadan 800 milyon liradan fazla hasılat sağlandı.

Tasfiyelik eşya ve araçların elektronik ortamda satışları daha önce kapalı teklif yöntemiyle gerçekleştirilirken, sistemde yapılan güncellemelerle Ekim 2018'de ihalelerde açık teklif yöntemine geçildi.

Kaçakçılıkla mücadelede yakalanan eşya ile Türkiye'ye yasal yollarla getirilen ancak gümrük mevzuatına uygun olmadığı için tasfiyelik eşya kapsamına alınan araç ve eşyaların satışı için gerçekleştirilen ihaleler kapsamında 7 ayda yaklaşık 5 bin 400 araç ve eşyanın satışı yapıldı. Yeni yöntemle yapılan satışlardan 165 milyon liralık gelir elde edildi.

Üye sayısı 450 bini aştı

İhalelerin daha şeffaf ve hızlı yapılmasına ortam hazırlayan yeni sistemde kullanıcı sayısının ise 450 bini aştığı görüldü.

Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz üye olabildiği sistem, katılımcıların ihale için verilmiş en yüksek iki teklifi anlık olarak görebilmelerine imkan sağlıyor. Eşya ve araçlar ilanda bulunduğu süre içerisinde yerinde görülüp incelenebiliyor.

Katılımcıların e-ihalelere teklif verebilmesi için sistemde ihaleye esas bedelin yüzde 10'u kadar teminatlarının olması gerekiyor. En yüksek teklifi veren katılımcı, eşya bedelini ödeyerek 10 gün içerisinde eşya veya aracı bulunduğu yerden teslim alabiliyor. Bu kişinin ödeme yapmaması halinde ise ikinci en yüksek teklif sahibi aynı koşullarda ihaleyi kazanmış kabul ediliyor.

Sisteme "www.eihale.gov.tr" adresinden, mobil uygulamadan ve e-devlet üzerinden erişim sağlanabiliyor. Android ve IOS işletim sistemi tabanlı akıllı telefon ve tabletlerden e-ihale mobil uygulaması aracılığıyla eşyalar incelenerek teklif verilebiliyor.

Kişilerin ihaleye girmesindeki mekansal kısıtlılıkların ortadan kaldıran sistem üzerinden başta araçlar olmak üzere, elektronik eşya, mutfak eşyası, mobilya, tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta ve aksesuarları satışa çıkarılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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