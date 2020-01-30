Taşıt Takas sistemi 3 Şubat 2020 tarihi itibari ile başlıyor

Taşıt Takas Sistemi Nedir? Taşıt Takas Sistemi ne zaman başlıyor?

Taşıt Takas Sistemi Nasıl Çalışıyor? Taşıt Takas Transfer Ücreti Ne Kadar?

Taşıt Takas Sistemi ne zaman başlıyor?

Taşıt Takas Sistemi Nedir?

Taşıt alım satımında sıkça yaşanan dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında yürütülen ortak çalışmaların ürünü olan Güvenli Ödeme Sistemi’ndeki ilk emanet kuruluşu olarak “Takasbank Taşıt Takas 3 Şubat 2020 tarihi itibari ile başlıyor.

Takasbank tarafından geliştirilen Taşıt Takas Sistemi, taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, düşük maliyetli ve hızlı transfer kolaylığı sağlayacak. Taşıt mülkiyeti ve satış bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının karşılaştığı tüm olumsuzlukların önlenmesi hedeflenmektedir.

Taşıt Takas Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Satıcı ve alıcı karşılıklı anlaştıktan sonra, satıcı Taşıt Takas Sistemine girerek satış bilgilerini sisteme tanımlar. Türkiye Noterler Birliği (TNB) tarafından oluşturulan Referans Numarası Alıcı ev Satıcıya SMS ile gönderilir. Alıcı ilgili referans numarası ile sisteme girerek alış bilgilerini tanımlar. Takasbank tarafından girilen bilgilerin ruhsat sahibi ile ruhsat sahibi olacak kişilere ait olup olmadığına ilişkin kimlik kontrolleri ve IBAN doğrulaması yapıldıktan sonra alıcı satış tutarını Takasbank tarafından bildirilen hesaba aktarır. İşlemlerin her aşamasında taraflara SMS ile bilgilendirme yapılır. Noterde tescil işlemi sırasında Noterce satış bedelinin yatırılıp yatırılmadığı Taşıt Takas Sisteminden kontrol edilir. Tescil tamamlandığında Takasbank bilgilendirilecek ve bu mesaj üzerine Takasbank satış tutarını Satıcının hesabına EFT ile gönderilecek böylece taşıt ile satış tutarı güvenli bir şekilde el değiştirmiş olacaktır.

Taşıt Takas Sistemi ile;

Taşıt mülkiyeti ile satış bedeli olan nakdin eş anlı olarak el değiştirmesi

Tarafların güven probleminin bertaraf edilmesi,

Nakit taşıma riskinin ortadan kaldırılması,

Düşük maliyetle hızlı transfer kolaylığı sağlayacak.

Araç Takas Transfer Ücreti Ne Kadar?

Taşıt Takas Sistemi ile gerçekleştirilen tescil işlemleri, satıcı taraftan tahsil edilmek üzere 10 TL’si Noterler Birliği’nin payı olmak üzere toplam 15 TL’dir, ücret satıcıya EFT ile gönderilecek satış bedelinden düşülerek tahsil edilir.

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