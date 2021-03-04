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Taşlar da geri dönüşecek

Gölbaşı Belediyesi bünyesine kattığı mobil konkasör (taş kırma makinesi) ile doğada atık halde bulunan taşları yeniden kullanabilir hale getirecek. Bu sayede ülke ve belediye ekonomisine yılda en az 5 milyon TL katkı sağlanmış olacak.
Taşlar da geri dönüşecek

Gölbaşı Belediyesi, araç makine parkını güçlendirmeye devam ediyor. Taş kırma makinesinin Gölbaşı Belediyesi bünyesine katıldığının müjdesini veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Yurtbeyi Mahallesi bölgesinde makineyi yerinde inceledi. Meclis Üyelerine makine hakkında bilgi veren Başkan Ramazan Şimşek “Bugüne kadar dışardan alt yapı malzemesi alıyorduk. Artık konkasör sayesinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırdık. Doğada atık olarak bulunan malzemeleri değerlendirip alt yapı malzemesi olarak yol yapımında kullanacağız. Saatte 200 ton ürün üretme kapasiteli Makine sayesinde belediyemize yılda en az 5 milyon kar ettirmiş olacağız. Ayrıca geri dönüşüm ile çevre kirliliğinin de önüne geçeceğiz. Makinemiz elektrikle çalışıyor. Yerli ve milli olan makinemiz Belediyemize ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.  

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Kent temizliği sağlanacak
Gölbaşı’nda kaçak olarak dökülmüş inşaat atıklarının da belirli bir süre içerisinde toplanarak altyapı malzemesine dönüştürüleceğini aktaran Başkan Şimşek şunları söyledi: “Böylece hem kent temizlenecek hem de çevre kirliliğinin önüne geçilecek. Aynı zamanda altyapı dolgu malzemesi ihtiyaçları da karşılanmış olacak. Katı atık sahalarında depolanan inşaat atıklarının geri kazanımı ile bu sahaların daha uzun süre kullanımını amaçlıyoruz. Mobil konkasör sayesinde; doğada atık halde bulunan taş malzemeler, inşaat atıkları ve asfalt kırıklarını yeniden kullanılabilir hale getirilecek.”

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