Taşları toz haline getirip, yaptığı resimler 18 ülkede sergileniyor

BİNGÖL’de yaşayan Ali Rıza Kılıç’ın (47), doğadan topladığı renkli taşları toz haline getirip, boya kullanmadan yaptığı tablolar, 18 ülkede sergileniyor.

Bingöl merkeze bağlı Kuruca köyünde yaşayan Kılıç, 7 yaşındayken eski 20 lira üzerindeki Mehmet Akif Ersoy’un fotoğrafına bakarak resme başladı. Çocukluktan beri ilgi duyduğu renkli taşları, Elazığlı ressam Bünyamin Cumhurcu’dan da ilham alarak toz haline getirip, boya kullanmadan tabloya dönüştürmeye başladı. Kekeme olduğu için okuyamayan ve ortaokula kadar eğitim gören Kılıç, daha sonra yurt dışına çalışmaya gitti. Yurt dışında da resim yapmaya devam eden Kılıç, tablolarına olan ilgiyi görünce 4 elle sanata sarıldı. Askerlik yapmak için tekrar yurda dönen Kılıç, 40 yılda 29 sergi açtı. Doğada bulduğu likit, jasper, ditsen, serpandit, pirit, manganez, safir, hematit, lamatit gibi 100 çeşit taşı, bin çekiçle toz haline getiren Kılıç, daha sonra bunları resme dönüştürüyor. Köyüne dönen Kılıç, burada kurduğu resim atölyesinde sanatını yapmaya devam ediyor.

'TAŞLA YAPAMAYACAĞIM HİÇBİR RESİM YOK'

Taşlarla yapamayacağı hiçbir resim olmadığını ve artık taşı boya gibi kullandığını ifade eden Kılıç, "Ben bu işin sanatını okumadım. Çocukken ağır kekeme olduğum için ortaokulu bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra kitaplar okuyarak, kekemeliğimi yendim. 7 yaşından beri resim yapıyorum. İlk resmim, eski 20 liralardaki şair Mehmet Akif Ersoy’a bakarak, yaptığım resimdir. Aileme gösterdiğimde bilerek, ismini söylemedim. Kimin resmi olduğunu sorduğumda herkes bana Mehmet Akif Ersoy’un resmi dedi. Öğretmenlerim bana ‘senin sanata ilgin var’ diye söylerdi. Daha sonra yurt dışına gittim. Yurt dışından döndüğümde ise resim çalışmasına tekrar başladım. İlk resim sergimi Bingöl’de açtım. Daha sonra Askere gittim. Askerden geldikten sonra tekrar yurt dışına gittim, baktım ki resimlerim çok beğeniliyor. Tekrar Türkiye’ye gelip ikinci sergimi Ankara Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde açtım. Türkiye’nin en güzel galerilerinde 29 resim sergisi açtım. Şimdi de kendi köyümde bu resim sanatını yapıyorum" dedi.

'GEÇEN YIL 30 ESERİM PARİS’E GİTTİ'

Geçen yıl 30 eserinin Paris’te satıldığını ifade eden Kılıç, "Ben herkese resim satmıyorum. 18 ülkede resimlerim var. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu 64’üncü Resim ve Heykel Yarışması’na ‘savaş atları’ resmi ile girdim. Ödüle layık görüldü. Özellikle kendi köyümde ve kendi atölyemde kurs vermek istiyorum" diye konuştu.