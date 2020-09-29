  • BIST 1.124
  • Altın 475,047
  • Dolar 7,8315
  • Euro 9,1559
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

Taşlı Ada'nın 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi memnuniyetle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararla Taşlı Ada'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde memnuniyetle karşılandı.
Taşlı Ada'nın 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi memnuniyetle karşılandı

Yassı Ada olarak da bilinen Taşlı Ada dahil 6 ildeki bazı bölgenin korunmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 26 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye'nin en büyük yüz ölçümlü doğal sit alanlarından Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'ndaki 22 adadan biri olan Taşlı Ada hakkındaki karara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Kararın ilçe halkını son derece mutlu ettiğini belirten Ergin, tabiat parkında birçok doğal güzelliğin bulunduğunu vurguladı.

Hem belediyenin hem de ilçe halkının bu güzelliklerin korunması konusunda hassas olduğunu anlatan Ergin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Taşlı Ada, yüksek hassasiyet gerektiren koruma alanlarının içinde gösterilmiştir. Bu alanların sayısının Ayvalık genelinde artmasını umut ediyoruz. Tabii ki bu sayı arttıkça en azından bizim de gönlümüz rahat olur. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın korunabilmesi için uzun yıllardan bu yana süregelen çok ciddi bir mücadelenin içindeyiz. Geçmişten gelen ve halen sürdürdüğümüz özverili korumacılıkla ilgili mücadelemizin de Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirildiğini düşünüyoruz." 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 5'e yükseldi29 Eylül 2020 Salı 10:54
  • Savunma Sanayi Başkanı Demir: Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz29 Eylül 2020 Salı 10:53
  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonu29 Eylül 2020 Salı 10:51
  • Taşlı Ada'nın 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi memnuniyetle karşılandı29 Eylül 2020 Salı 10:50
  • AFAD'dan sel tehlikesi sırasında yapılması gerekenlere ilişkin animasyon29 Eylül 2020 Salı 10:47
  • Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı29 Eylül 2020 Salı 10:46
  • BMGK Azerbaycan-Ermenistan gerilimi için toplanacak29 Eylül 2020 Salı 10:40
  • ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 12'si Ankara'da gözaltına alındı29 Eylül 2020 Salı 10:02
  • Atakule, Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı29 Eylül 2020 Salı 10:00
  • Yeni Görüntü: Ermenistan tanklarının vurulma anları29 Eylül 2020 Salı 09:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti